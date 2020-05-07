新冠肺炎疫情及油價下跌可謂始料不及，各種風險資產出現了有史以來的最大單月跌幅，美盛集團(Legg Mason, Inc.)旗下西方資產認為，全球經濟將會在較長時間呈「U」形復甦。這樣的看法是源自於近期增長雖受到嚴重影響，但隨著各國決策者推出刺激經濟復甦的措施，包括重大寬鬆貨幣政策、提高流動性及加強財政刺激措施，預料應有助緩和社交距離政策的限制對全球經濟造成的負面影響，以促進市場更平穩地運作。

亞洲方面，中國正處於迅速復甦的軌道上，而近期的數據將反映極端遏制和集中控制疫情的效果，而韓國、台灣和香港等北亞經濟體的第一波復甦亦將佐證。

對於受到第二波疫情攻擊的南亞新興市場經濟體而言，短期前景疲弱，尤其馬來西亞、泰國、菲律賓和印尼，延長封城的風險對家庭及依賴消費的企業均構成重大影響。由於供應鏈中斷，持續的疫情對旅遊業、消費和工業生產的實質影響將嚴重打擊經濟增長，導致政府需不惜一切手段提供大力支援。這些國家由於醫療基礎設施薄弱，面臨疫情失控的風險最大。

美國方面，因應新冠肺炎迅速蔓延而快速祭出的激進經濟措施，已大大改變了與一個月前相比的經濟環境。過往的經濟衰退往往由製造業或建築業開始逐漸蔓延至整個經濟。相反，這次疫情的經濟反應始於休閒型服務業，而這些行業可能受到最大的衝擊。同時，病毒的影響似乎已經擴散到工業層面，而消費者對高價品需求自然下降。

目前的經濟弱勢主要來自於供應面，主要原因是供應端無法維持正常運作，而多種重要商品已被搶購一空。另一方面，停工導致的裁員潮致使收入持續下降，不僅高價品，對一系列其他商品和服務的需求也面臨銳減的風險。

考慮到在危機前夕企業和家庭的財務狀況均處於非常健康的狀況，並且鑑於政府和央行採取措施維持私營企業融資的廣度和及時性，美國日後的經濟反彈將會強勁而相對迅速。此外，在政府資金支持下，中央銀行直接干預信貸市場的措施將有效防止大規模破產，使企業能繼續生存並參與經濟復甦。

歐洲方面，預估歐元區今年將收縮約6%至8%，但遏制疫情擴散而持續採取的限制性措施將導致收縮更加明顯。對不少歐洲國家來說，這是自第二次世界大戰以來最嚴重的衰退。歐洲在2021年可能會出現溫和復甦，但各國的復甦規模和分佈將取決於目前在國家和超國家層面實施的長期政策支援措施，其中包括歐元區仍在討論的復甦基金。貨幣政策方面，歐洲中央銀行雖然避免降息，但已加強在大多數其他方向上的支持。除了透過定向長期再融資操作形式提供更優惠的條件外，歐洲央行更兩度增加債券購買計劃。

(時報資訊)