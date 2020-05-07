美系外資針對聯發科(2454)出具最新研究報告指出，市場多把聯發科營運焦點鎖定在5G產品的週期，但其實在ASIC(客製化晶片)上，聯發科也持續有進展，且客戶多為全球一線大廠，產品毛利率又遠遠高於平均，更點名，聯發科在該領域有可能成為繼博通之後，第二強的晶片公司，維持加碼評等、目標價450元。

美系外資表示，儘管市場上許多注意力都集中在5G產品週期上，但其實聯發科在數據中心的ASIC(客製化晶片)領域上也取得了有意義的勝利，猜測先前聯發科法說會中管理階層提到的AI ASIC指的就是Google AI ASIC(可能是博通設計的Google TPU 3.0晶片的配套晶片)，相信聯發科正在與Google、亞馬遜、微軟和大陸的超大規模客戶合作開展多個ASIC項目，其中許多可能在未來兩年內實現，目前聯發科已經將ASIC觸角伸到企業用ASIC以及下半年的遊戲機消費類ASIC，預估聯發科的ASIC營收在未來3~4年內可以增長到10~15億元，更有研究機構看好，聯發科的技術能力加上規模，在ASIC領域上，有機會成為繼博通之後，第二強的晶片公司，維持加碼評等、目標價450元。

美系外資表示，聯發科在5G方的強勁吸引力仍將繼續存在，也將成為其發展ASIC和IoT奠定更強基礎，以實現更多元化的增長，Google的AI ASIC將於下半年推出，且來有更多此類項目正在籌備中，聯發科管理階層在先前法說收中指出的AI數據中心ASIC項目有可能就是針對Google，並且應該有機會在7月看到強勁的增長，外資表示，這種特殊的ASIC可能會補充Google的TPU(由博通設計)，並應在7奈米上製造，預計每個ASIC單位的平均售價將在4000~5000美元之間，毛利率遠遠高於平均水平，預計聯發科與Google的合作中還有2~3個ASIC項目正在籌備中，這些項目將在未來12~18個月內投入生產。

美系外資進一步說，聯發科在過去18個月中正在為Amazon進行Datacenter ASIC研究，並可能在2021年投入生產，基於對半導體產業鏈的互動，該晶片可能會有更高的ASP和技術複雜性，聯發科還成功地將自己嵌入了Microsoft陣營，並已成為Microsoft Azure Sphere IoT計劃的客戶端設備方面主要合作夥伴，此外，相信聯發科也在微軟內部開發數據中心尋求ASIC機會，但與Google和Amazon相比，微軟在為數據中心使用推出定制晶片方面似乎要慢一些，因此，預估聯發科在微軟方面的進展可能會更慢。

美系外資表示，聯發科首款適用於Cisco(思科)的企業網絡ASIC將於下半年開始生產，還預計2020~2021年還將有1~2家ASIC投入，儘管網絡和基站客戶還有其他項目，但我們認為，思科很可能在未來幾年內仍是主要的企業ASIC客戶。

(時報資訊)