新冠肺炎造成國際航班大量中斷，28名國人至今仍滯留馬爾地夫。外交部亞太司司長葛葆萱今天表示，基於經費考量，我方考慮與其他需要撤僑的國家合作，這兩天內會有具體方案出爐。

葛葆萱說，目前接洽了幾家航空公司，由於我們只有28人，有的航空公司光是離開馬爾地夫的班機就報價一人十幾萬，目前鎖定了兩、三家價錢比較合理的航空公司。

葛葆萱指出，駐清奈辦事處正在接洽其他國家是否有國民需要撤僑，若有撤僑專機可以一起搭乘也是選項。

此外，一名在俄羅斯的張姓留學生在臉書向總統蔡英文求助，希望政府協助回台。外交部發言人歐江安表示，駐俄代表處已洽詢了解目前滯留俄國100多名台灣民眾自行搭乘包機返台的意願；由於急欲返國人數有限，考量分攤費用過高，駐處同時多方協調其他國家的航空公司，持續爭取國人得以較廉宜方式併搭乘適當專機返台。

歐江安說，外交部已責成相關駐外館處通力積極接洽相關單位，並與滯留俄羅斯的國人保持密切聯繫，以提供協助。駐館處將持續積極協調各種可能方案，協助民眾早日順利返國。

(中時 )