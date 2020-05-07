新北市議員葉元之至板橋漢生東路43巷口會勘。（葉元之辦公室提供）

新北市板橋區漢生東路43巷口，內線道禁行機車，旁邊又沒有兩段式左轉的機車待轉區，引發機車騎士在網路上熱議「要怎麼左轉」，甚至有網友嘆，難道要採取「三寶式外線道左轉」？新北市議員葉元之指出，標線的設計不良，造成許多機車騎士因此被開罰單，今年在該路段警察局已開出127張罰單。

葉元之接獲網友陳情，今（7）日邀集市府相關單位到現場會勘，交通局考量安全及行車便利性等因素後，決定塗銷「禁行機車」標線，並畫製機車左彎停等區，讓機車騎士在該路口可以直接左轉，解決騎士們的困擾。

網友在ptt發文問，「請問漢生東路43巷路口如何左轉？」他表示，自己當天下午在此路口準備直接左轉，在等對向來車經過時，被警察攔下來開單，理由是行經禁行機車道。他詢問警察如何左轉，警方卻表示要兩段式左轉。

該網友無奈的說，該路口沒有兩段式標誌，亦無待轉區，之前在那邊兩段式左轉還曾被公車按喇叭，「請問各位大大這邊要如何正確安全的左轉呢？」「要抓我違規ok， 但要告訴我下一次該怎麼騎啊！」

有網友回說，「 按警察的說法 要合法只能三寶式：外線道左轉了！」

葉元之表示，這個路段標線設計不良，造成許多機車騎士因此被罰，警方今年開出127張罰單，去年則開出近500張罰單。

葉元之說，考量此路段不是車禍熱點，車流量也不大，交通局決定塗銷禁行機車標線，讓機車騎士可以直接左轉不致受罰。

(中時 )