刑事警察局中打與嘉義、彰化警方日前查獲黃姓紙箱工廠老闆私自販售仿醫療級口罩，及防疫物資1批。（張妍溱攝）

刑事警察局中打與嘉義、彰化警方日前查獲黃姓紙箱工廠老闆私自販售仿醫療級口罩，以每片8元價格售出10多萬片，並起獲防疫物資1批，全案因涉嫌嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例、傳染病防治法及商標法等罪嫌，警方將黃嫌等人函送嘉義地方檢察署偵辦。

刑事警察局中打偵六隊第一隊長潘智強指出，政府徵用醫用口罩到6月底，訂定統一售價為5元，該工廠以8元已售出10萬片口罩，不法所得初估50萬元，並起獲仿原廠公司醫用口罩外包盒3177盒、醫用口罩計9萬餘片、額溫槍155支、防護衣600件等證物。

警方指出，因新冠肺炎疫情期間，黃嫌為牟取暴利大發利市，先向合法之醫療器材公司以每片1至1·2元代價收購醫用口罩不良品，另向其它口罩工廠以每片2．5至3元代價，訂購口罩樣本片，再自行加工耳戴棉線、鼻樑金屬條，再以每片8元高價對外販售。

防疫期間，口罩工廠的「口罩國家隊」員工意外發現，市面上有流竄仿冒口罩原廠的外包盒及醫用口罩，勇於向警方檢舉市售囤積、哄抬醫用口罩價格等非法商業行為，伸張政府徵用防疫物資的分配正義。

(中時 )