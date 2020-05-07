綠營智庫民調，陳時中勇冠三軍，各部會看不到他的車尾燈。曾薏蘋翻攝

綠營智庫民調，陳時中勇冠三軍，各部會看不到他的車尾燈。曾薏蘋翻攝

新台灣國策智庫今公布最新民調，這次針對15個部會首長政策度、滿意度及知名度調查，因為正值新冠肺炎疫情，衛福部長陳時中勇冠三軍，皆拿下第一名，部會首長滿意指數更高達91.03分，全國幾乎沒人敢「逆時中」，各項民調數字，讓各部會看不到車尾燈。

此外，面對520內個改組，民眾認為陳時中、林佳龍跟經濟部長沈榮津是最需要留任的首長前三名 ；分別為55.2％、20.2％及6.5％；國防部長嚴德發9.9％、內政部長徐國勇7.6％、陸委會主委陳明通4.8％是民眾認為最需要更換的首長前三名；而徐國勇雖然知曉度高，卻被列入需要更換首長第二名。

行政院主要15 個部會中，知曉度上，跟防疫作業相關的部會首長，除了陳時中，交通部長林佳龍、內政部長徐國勇及外交部長吳釗燮都緊追在後。

衛福部長陳時中55.1％及交通部長林佳龍53.4％，兩人的知曉度超過五成，內政部長徐國勇則以20.8％居第三。和去年底民調相比，陳時中知曉度上升最多，共上升49.5個百分點。

此外， 滿意度前三名，陳時中更已高達93.9％的超高滿意度居冠，交通部長林佳龍66.2％ 、外交部長吳釗燮54.6％分居二、三；和去年底的調查結果相比，各部會首長滿意度都有上升的趨勢，其中以陳時中、林佳龍及吳釗燮滿意度上升幅度較高。

至於各部會首長的滿意指數，民眾對各部會首長滿意指數平均為58.24分 ；而異軍突起的陳時中91.03分拉高團隊不少平均值。

至於滿意度及知曉度皆低，被列入「改善優化區」的倒數三名部會首長則為國發會主委陳美伶、教育部長潘文忠及法務部長蔡清祥。

至於民眾對於哪個部會的政策表現感到滿意，衛生福利部63.5％、交通部 23.1％、經濟部 10.1％；主要部會政策滿意度交叉分析，一直被視為民進黨未來台北市長人選黑馬陳時中所掌管的第一名衛福部，北北基支持度最高，有69.2％，最受30到39歲支持，有76.4％。

民眾對於政府相關產業紓困措施感到滿意69.3％；91.7％的民眾對於政府自疫情爆發以來， 相關應變措施感到滿意；67.7％的民眾認為「衛生福利部」是此次防疫及產業紓困 最有貢獻的部會 。

此次民調發現，民進黨政府的防疫措施，除了產業紓困政策外，基本上和國民黨以外的其他新興政黨並沒有太大差異，一樣「順時鐘」支持民進黨政府的政策；而民眾黨支持者對衛福部滿意度高達 75.4％，比民進黨自己的支持者對衛福部的69.4％還更高。

調查對象，戶籍在臺灣地區20個縣市，年滿20歲的一般民眾 ；調查方法市內電話調查，隨機抽樣；時間109年04月25日-109年04月28日，共完成1,075份有效樣本，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負3.0個百分點 ；依最新人口資料，進行戶籍地、性別、年齡和教育程度加權處理 。

(中時 )