國民黨今天上午標售7筆辦公廳舍，其中位於新竹縣、花蓮縣、嘉義市的3筆建物成功標脫，得標金額總計為1144萬1200元，高於底標價近百萬元。黨務人士說，由於政黨負責人變更登記尚未完成，此次將併同上一波已標脫的台東3筆建物一同簽約，總共進帳約4174萬餘元，將支應積欠退休及被解雇黨工的退休金。

國民黨在3月底對外標售苗栗縣、高雄市、花蓮縣、台東市及嘉義市等辦公廳舍，當天僅台東縣的台東市文化大樓、舊綠島鄉黨部、舊長濱鄉黨部等3棟建物成功標脫，其餘7間辦公廳舍無人投標。

國民黨今天上午捲土重來，再次對外招標，成功標出3筆建物，分別位於新竹縣新埔鎮、花蓮縣吉安鄉、嘉義市東區等地段，開標底價為215萬元、333萬元、501萬元，得標金額為250萬元、333萬元、561萬1200元，獲利95萬1200元。

其餘四筆位於苗栗縣三灣區、花蓮縣豐濱鄉、台東縣卑南鄉、高雄市鳳山區等土地或建物，事前有人來領標，但沒有人前來投標。

黨務人士說，近日將完成政黨負責人變更登記，屆時就可連同上一波標出的買家來簽約，總共得標金額約4174萬餘元，將全數匯入專戶，支應積欠退休黨工退休金及優惠存款、大量解雇員工等資遣費等欠款。

(中時 )