海軍敦睦艦隊染疫事件，導致士氣低落，中華職棒桃猿隊為了迎接新球季，也替國軍及國人在防疫期間打氣，將於今(7日)晚間，特地與國防部合作開場活動，將由三軍旗隊、特戰官兵舉護國旗，防疫化學兵部隊代表領唱國歌，臺灣加油！國軍加油！

今晚，桃猿「超前部署 桃猿最罩」企劃，與國防部合作開場活動，為臺灣加油！為國軍加油！桃園棒球場將充滿著振奮人心的激勵旋律，開球儀式由國軍領隊高唱臺灣國歌作為開頭，期盼能為臺灣現階段嚴峻的疫情，振奮人心高聲加油。

據了解，Rakuten Monkeys迎接新球季，在開放1000名球迷進場前夕，由三軍旗隊、特戰官兵舉護國旗，防疫化學兵部隊代表領唱國歌，臺灣加油！國軍加油！

桃猿隊期盼，台灣已走過100多個齊心防疫日，中職與國軍同屬防疫國家隊，7日賽事前由國軍化學兵領唱國歌，唱出臺灣希望、唱出國軍及醫護士氣，祈願所有國人都健康平安。

(中時電子報)