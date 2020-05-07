美股從3月低點逐步震盪向上，加上各國陸續解封經濟，市場興起一波正面情緒，不過，投資管理公司貝萊德執行長Larry Fink透露，美國企業可能正要面臨，包括「大規模破產」、「無人搭乘飛機」、「謹慎的消費者」以及「可能提高的企業稅率」等利空，多項未爆彈似乎也和股市目前的樂觀氛圍形成強烈對比。

外媒報導，Larry Fink在與銀行家召開電話會議時，銀行家提到，他們預計將會有一波的企業破產潮打擊美國經濟，甚至認為美國聯準會可能需要對企業祭出更多刺激性政策。

事實上，根據Main Street America發布的報告就顯示，如果公衛危機持續下去，將有大約25%的小型企業在年底前倒閉。

其次，Larry Fink認為，疫情可能對民眾造成長期的心理影響，減少搭乘交通工具的意願，而且就他所知，目前沒有任何企業執行長在今年計劃出國旅行。

若從實際產業來觀察，包括像是Airbnb及Uber都在近期宣布裁員1900人及3700人。更不用說航空業更是處於風暴中心，阿聯酋航空就曾表示，全球航空業可能3年內都無法回到疫情爆發前水平。

報導中最後也提到，Larry Fink預言，就算經濟低迷，但美國恐怕不得不提高企業稅率，估從21%大幅提高到最多29%，甚至是個人稅率也可能調升，以應付大量緊急刺激措施所帶來的債務。

(中時電子報)