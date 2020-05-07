◎萬元紓困之亂 蘇揆認思慮不周

行政院日前宣布萬元現金補助，卻發生民眾大鬧公所情形，蘇揆上午在行政院會以口罩實名制2.0為例，強調要從2.0經驗中，學習做到更好。周一宣布，就是少了預告。他並承認，思慮不周。

◎申請紓困補助遭拒 男氣憤當場刺頸

「要我餓死就對了！」低收入戶、失業的王姓男子7日上午到三民區公所申請紓困補助時，因為條件不符遭拒絕。王男失望難過之餘，朝承辦人員咆哮，見員警到場竟憤而持原子筆朝自己左頸部猛刺，當場遭員警壓制、帶回管束。

◎快去加油！下周油價恐大漲2元

由於國際油價本周以來，自前波谷底跌深反彈，包括美國西德州中級原油（WTI）與倫敦市場北海布倫特原油雙雙大反彈，使市場初估若依中油公布的油價計算公式，則下周國內油價包括汽、柴油價將雙雙大漲，每公升約漲1.8元~2.1元不等，實際調整金額將於10日中午12時公告。

◎瑪丹娜新冠肺炎確診 同台表演者全生病

西洋流行樂壇天后瑪丹娜（Madonna）日前才自爆體內驗出新冠肺炎抗體，還口出狂言會外出呼吸新冠病毒空氣，更去參加攝影師好友史蒂文卡萊恩的生日派對，完全無視病毒，今(7日)她發文承認的確有感染病毒，同台表演者也生病，但現在大家都很健康已經痊癒了。

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(中時電子報)