時力立委邱顯智今日於立院時力黨團辦公室召開「台電失靈失能的內控機制」記者會質疑，台電2月發生採購弊案，但疑似沒有向上呈報。經濟部政風處長楊石金回應，有回報至經濟部長辦公室，但部長忙於防疫，此事是由部長辦公室處理，政風處會協助各單位依法辦理。

邱顯智指出，今年2月5日，台電公司燃料處，遭調查局搜索，而後將核燃料組組長帶回新北調查站，隔日即被羈押禁見，理由是違反貪汙治罪條例和政府採購法，至今因同案被羈押者共有6位。

台電公司政風處處長蕭勝興回應，目前只有羈押1個人，另1位被羈押者已經交保，而非6人。2月5日當日被偵訊，政風即在第一時間通報。4月24日也隨同台電董事長到委員辦公室報告，若還說政風處沒通報，恐怕委員有點誤會。

台電公司燃料處處長任曾平說明，台電都是公開招標，發生這個案件很遺憾，但從頭到尾都是公開的，至於委員質疑台電事先不知情，「若事先知情當然不會讓此事發生。」至於外界質疑決標金額和底價金額過於接近，那是因為根據採購法規定，沒到3家投標就是廢標，到了第3、4次投標，大概也都知道底價是多少了，所以才會這麼接近。

邱顯智質疑，4月時總質詢，經濟部長沈榮津對此事一問三不知，為何經濟部「事前沒掌握，事後沒通報」。楊石金回應，事發後台電立刻依規定通報，而因沈榮津一直忙於防疫工作，因此此案是報知部長辦公室，政風處都有按程序處理，接下來經濟部也會協同台電、廉政署處理。

楊石金表示，機制沒有問題，而政風內部都有建立風險預警，此案若要檢討，應是為何燃料組長沒被列入風險評估名單。但據了解，這位組長已在台電近40年，而目前也正在做內部清查，等到起訴書出爐後，會再追究相關人員連帶責任。

(中時 )