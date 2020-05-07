中菲行國際物流（5609）109年4月份自結集團營業額為21.41億元。公司說明，由於受到新冠肺炎的影響，航空公司貨運運能因航班的大幅減量而不足，造成運價大幅航空貨運運價大漲，中菲行4月營收年增58.1％成長，4月份營業額較去年同期增加58.1％。

中菲行高階指出，因為疫情，市場整體貨量是減少的，但因飛機運力供給不足，造成運價大漲，公司4月份台灣地區營收成長66.0％、大中華地區成長86.7％，北美地區成長超過52.7％較為顯著，累計1月至4月營業額為62.83億元，較去年同期成長15.2％。

歐美航線各大航空公司因為各國封城措施，多數是從4月開始暫停客運航班服務，客機不飛少了大量機腹載貨空間，由於過去約有六成貨載是仰賴客機機腹運送，因此貨運運力供給突然出現明顯不足，目前美國線運價是疫情前的3倍價，歐洲線約為2.4倍價。

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