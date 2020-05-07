大樂透連摃24期後開出頭獎，威力彩也同樣連摃24期，今(5/7)日晚上將再次開獎，台灣彩券預估若本期銷售0.68億元，頭獎累積金額預估為4.03億元。

威力彩從97年1月22日上市，最長連摃期數出現在107年11月5日連摃47期之後，開出頭獎16.5億元，一人獨得。而去年（108年）8月12日曾連摃46期才開出，頭獎獎金累積到20.47億元，也是一人獨得。最令彩迷瘋狂投注則是出現在104年頭獎獎金累積逾30億元，在連摃29期之後，才於4月23日開出，同樣是一人獨得。

(工商 )