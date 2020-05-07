威力彩連摃24期後 今晚開獎上看4億元 12:112020/05/07 工商 黃惠聆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大樂透連摃24期後開出頭獎，威力彩也同樣連摃24期，今(5/7)日晚上將再次開獎，台灣彩券預估若本期銷售0.68億元，頭獎累積金額預估為4.03億元。 威力彩從97年1月22日上市，最長連摃期數出現在107年11月5日連摃47期之後，開出頭獎16.5億元，一人獨得。而去年（108年）8月12日曾連摃46期才開出，頭獎獎金累積到20.47億元，也是一人獨得。最令彩迷瘋狂投注則是出現在104年頭獎獎金累積逾30億元，在連摃29期之後，才於4月23日開出，同樣是一人獨得。 (工商 ) #連摃 #頭獎 #威力彩 #獨得 #開獎 也許您會感興趣 推薦閱讀 國泰金獨得 亞洲最佳多元性報告金獎 04:102020/05/05 焦點新聞 店名〈一夜富〉 金門彩券行第7次開出頭獎 11:202020/05/05 生活 大樂透連24槓 今晚頭獎上看逾9億元 13:072020/05/05 財經 今晚衝一波！大樂透上看9.2億 3星座有望「發大財」 16:112020/05/05 生活 大樂透今晚衝9.2億 2生肖財運大爆發 18:202020/05/05 生活 終結大樂透最長連摃 頭獎9.3億元 獎落台中南屯 22:362020/05/05 生活 9.3億大樂透獎落台中 老闆早見「1預兆」果開出頭獎 23:292020/05/05 生活 9億樂透一人獨得 宅神洩劇本網驚：太準了 00:132020/05/06 生活 終結最長連槓 大樂透獎落台中 1注獨得9.3億元 04:102020/05/06 社會新聞 買大樂透全餐穩賺？網點關鍵問題：虧爆 22:482020/05/06 生活 財經熱門新聞 油價苦日子終結？哇…明年價格很嚇人 - 財經 勞工紓困貸款「找對銀行辦最快」 3張表格告訴你訣竅 - 財經 血淚！散戶遭軋空慘虧 專家曝警訊救人 - 財經 決戰死敵 台積電5奈米遭搶單？真相竟是… - 財經 空頭死光…又有散戶畢業了！專家曝這天是關鍵 - 即時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。