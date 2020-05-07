張孝全日前上「E!Studio藝鏡到底」節目，接受主持人鄭偉柏專訪，近日主演的NETFLIX新劇《誰是被害者》中，張孝全分享與林心如在偵訊室那場張力十足的對手戲，他表示，看劇本時也不確定自己的狀態，到了現場很自然投入，笑說：「會有種『我當下做了什麼事』的感覺，看回放才發現原來我剛剛講髒話！」他也感謝林心如「需要對手的幫忙，才能做出在自己設想之外的表演。」而張孝全和許瑋甯相隔多年後再度合作，他被她飾演社會線記者的口氣、氣場給震懾，大讚許瑋甯「完全不一樣」。

張孝全劇中飾演罹患亞斯伯格症的鑑識官，並育有一名十多歲的女兒，他升格當爸爸後詮釋父親角色，張孝全表示：「可能有幫助的是前段，因為我的小孩子還很小，期間我兒子有生病，我也因為這個事情跑醫院，可以真實感受到自己的孩子如果發生什麼事，我明白那是什麼感受，這是最大的差別。」他也提及，有了小孩之後看到霸凌、受虐等新聞，都會感到心痛：「為什麼有人要做這樣的事情？」

張孝全難得公開分享爸爸經，笑說：「小朋友睡了之後，獨處時間的珍貴是能夠喝點酒、看一部電影、聽一下音樂再去睡覺，隔天起來比較有精力去面對小孩。」而他也透露，全家跟著一歲多的兒子清淡飲食，他現在吃得健康、維持運動習慣，就連睡覺時間都很固定，他直呼：「我已經快沒朋友了！」、「我的朋友都不見了！」

張孝全與劇中女兒李沐幾場精彩父女對手戲、令人相當揪心，他透露，有場戲他認為應該有不同的方式進行父女對話，他在拍攝當天與李沐討論六、七個小時都無法決定該如何呈現，他對導演說：「好像還需要一點時間。」於是當天大夥先行收工，也可見張孝全重視程度，他表示：「很多戲是演員和演員激盪後，劇本就開始增或減，當然浪費這些時間，但非常值得，最後討論出好的。」

張孝全劇中調查命案，有王水溶屍、跪姿燃屍等多種死法，他坦言：「一開始看到非常多資料照片，本身會害怕的，常常看完吃不下飯。」他透露，劇中解剖室是殯儀館的真實場景，「走進這個空間，對這個空間就會產生反應。」有時劇組拍到一半就必須把解剖室還給相關人員工作，有次拍到一半離開兩小時，回到解剖室後竟還聞到「味道」，他說：「他們在勘驗無名浮屍，因死亡時間比較長，『味道』比較大，消毒、抽風後，進去時味道還在，很真實。」該集節目將於5月8日下午5點30分於「E!Studio藝鏡到底」社群平台同步上線。

張孝全（右）與主持人鄭偉柏「Talk一杯」。（E!Studio藝鏡到底提供）

張孝全宣傳新劇《誰是被害者》。（E!Studio藝鏡到底提供）

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