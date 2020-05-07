雖然連續多日零確診，但為了避免群聚風險，不少餐飲業者紛紛推出母親節外帶大餐，就算抗疫也要全家團聚歡慶，向親愛的媽媽至上滿滿的感謝。

榮獲米其林必比登推薦的台菜品牌，秉持必比登品質佳、價格親民的精神，推出六人份、八菜一湯的「寵愛媽咪餐」，內容包括冷菜「油淋土雞腿」，必比登推薦的「青龍皮皮挫」及「三杯Q彈豬腳」，搭配新鮮海鮮「黃金泡菜軟絲」、「鹹酥蝦」與「塔香鮮鮑魚」，清爽時蔬「百合炒蘆筍」、「清甜鮮味豆腐煲」，以及湯美料豐的「古早味濃雞湯」，最後以季節甜湯畫下完美句點。

擔心宅在家吃飯沒變化嗎？美式海鮮手抓餐廳推出四人份的「寵愛女王餐」，其中激推「波士頓龍蝦海鮮組合包」與「肯瓊辛香風味豬膝」，搭配「果醋沙拉」、「金黃蟹鉗餅」與義大利麵等七道菜，大量濃郁香料調配的肯瓊風味，淡淡辛辣味且香氣十足。

「寵愛女王餐」讓你豪邁地將整包手抓海鮮帶回家和媽媽分享！（圖片提供／Dancing Crab蟹舞）

連鎖Buffet品牌則推出限量「饗愛媽咪套餐」，干貝竹笙雞湯、豬腳麵線、德國豬腳、紅酒燴牛肉、大口饗樂骨、炸蝦天婦羅、經典鹽焗雞、霸王櫻桃鴨、和風照燒雞腿排、油爆鹹酥蝦、櫻花蝦高麗菜及鮭魚功夫炒飯共十二道菜，澎湃又實惠，還加贈一個七吋特製起士蛋糕。

種類豐富的Buffet菜色，讓你外帶安心、自取回家有孝心。（圖片提供／饗食天堂）

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(中時電子報)