前台北市議員、律師魏憶龍去年發生車禍，與1名騎機車的賴姓婦人擦撞，致賴婦受傷送醫。原本雙方調解不成，魏遭依過失傷害罪嫌起訴，意外的是，台北地院今開庭，賴婦改變心意，最後同意無條件和解撤告，法官將擇期判決公訴不受理。

檢方起訴指出，去年6月29日下午1時許，魏憶龍開車行經金華街183巷，由北往南前進，賴婦則騎機車從愛國東路從西往東行駛，穿越路口時，不慎擦撞到魏的車尾，摔倒受傷，所幸送醫後無大礙。

車禍鑑定報告指出，魏行經閃紅燈路口未停止，待無車輛才起步，賴婦則有暫停，但仍撞上魏車，雙方均有過失。婦人原求償2萬餘元，但魏認為他也有車損，雙方自負自己的損失即可，北院今開庭，賴婦改變心意，同意無條件和解。

魏憶龍庭後受訪，引用聖嚴法師的12字箴言：「面對它、接受它、處理它、放下它」，表示希望事情有圓滿的結果，就算法官判他有罪，也會面對、接受。

(中時 )