行政院日前提出擴大紓困方案，針對舉廣告牌、流動攤販等無保工作者，若收入介於基本生活費1.5倍到2倍者，將發放1萬元補助，但難提供資料舉證引發民怨，行政院長蘇貞昌今在行政院會坦言思慮不周。對此，民眾黨團總召賴香伶表示，究責無法解決執行民眾紓困「碰壁」的問題，建議行政院調整執行面，並跟地方政府協調申請及認定流程，不要讓民眾一頭霧水。

賴香伶指出，現行規劃方式確實造成資訊有落差，中央與地方行政部門不同調，審核要件不一致，中央要放寬資格認定不覺得不公平，不過執行面問應該檢討改進，尤其是人力安排部分，建議地方公所可以思考線上跟現場收件雙軌並行，減少民眾排隊時間。

新冠肺炎肆虐全球，台灣因防疫得宜，已經連續24天未出現本土確診案例，不過，各行各業受到疫情衝擊，現階段政府全面啟動紓困階段，對於何時進入振興階段，政府仍持保留態度，僅強調相關作業都已「超前部署」在進行。

賴香伶認為，是否啟動振興階段，政府可以從相關經濟數據綜合評估，前提是要解決疫情跟管制的問題，像是遊樂區等場所人數控管未解除前，很難達到振興商圈的效益，相關配套措施如何規劃，相信行政院政委龔明鑫與行政團隊會視輕重緩急提出相關措施。

對於行政院將紓困與振興分為兩階段進行，賴香伶表示，振興及紓困不是只靠喊口號，如何刺激消費、增加就業率及經濟成長，都是政府應思考的重點；不過部分產業受疫情影響感覺不是那麼明顯，就可以思考紓困、振興方案並進，不需要刻意把紓困與振興階段區隔開。

(中時 )