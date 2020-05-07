大陸女星楊冪穿起古裝噴仙氣，她以《神鵰俠侶》、《仙劍奇俠傳三》、《宮》、《三生三世十里桃花》、《扶搖》等古裝劇創下演藝事業巔峰，也讓楊冪一舉一動備受矚目，但她卻屢被傳凸頭照，尤其是她近期忙拍《九州斛珠夫人》時，又被網指髮際線大後退！
近期復工的楊冪，已進劇組《九州斛珠夫人》拍戲，不過陸網日前卻瘋傳她的多張片場照，指綁古裝髮髻的楊冪，髮際線高到額頭露出，還指她連頭皮都看得超清楚，引發網一片熱議，有不少粉絲則替楊冪說話，認為是髮型和角度問題，不必小題大作。
楊冪的髮際線一直是外界關注話題，她2017年演出《三生三世十里桃花》時，當時她在戲中女扮男裝的模樣，卻被網友酸「髮際線太高了！」讓楊冪也忍不住發文直言「我是一個禁不起批評的人！」還說如果再批評她「我就去植髮！」楊冪自黑讓人心疼。
其實楊冪除了被指禿頭外，她還曾被網指腳臭、整形，楊冪對此都不以為意，還在自己的大喜之日自嘲腳臭「已經把婚鞋換好」，至於整形傳聞，楊冪則以自己生過小孩「動刀」最多來回擊。
(中時電子報)
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