工業電腦大廠研華（2395）2020年第二季營運動能回升，但對下半年展望審慎看待，預期營收能否維持成長，需視全球新冠肺炎疫情狀況而定。多家外資出具最新報告，維持既有評等不變，目標價則略有調整，區間自180～330元調整為214～330元。

研華今（7）日股價開高走揚，最高上漲2.75％至280元，早盤維持逾2％漲幅，位居工業電腦（IPC）族群漲勢前段班。三大法人近期買賣超調節互見，上周合計買超571張，本周迄今則買超15張。

研華預期，在遞延訂單出貨帶動下，第二季合併營收可望季增約20～25％，毛利率估與首季37～39％相當，營益率估落於16.5～18.5％，較首季14.67％提升，但下半年狀況仍不明，預期在較好狀況下，全年營收可實現個位數成長，較差時可能出現個位數衰退。

美系外資認為，研華首季營運受新冠肺炎影響程度低於市場預期，第二季營運展望轉佳。憑藉著明確的發展策略及良好的營運費用控管，在高不確定性的宏觀經濟中維持較高的營運獲利績效品質，維持優於大盤評等、目標價330元不變。

歐系外資指出，研華首季營益率表現優於預期、第二季營運展望符合預期，雖然下半年展望看守，但營業費用控管效益可望持續顯現。長期而言，仍看好研華在產業的領先地位，有助於取得可觀成長契機，維持優於大盤評等、目標價310元不變。

日系外資表示，研華首季獲利表現優於預期，第二季在需求及零組件供應轉佳下，營運表現可望復甦，預期未來幾季的營收及獲利可望恢復年成長。雖將今、明2年每股盈餘調降1％，將目標價自317元略降至310元，但維持優於大盤評等不變。

另一家美系外資看法則較保守，認為儘管工業物聯網及數位轉型的長期發展趨勢不變，但近期經濟前景疲弱、下半年不確定性仍高，使研華未來幾個月的收益下滑風險持續提升，將2020～2022年獲利預期調降4～6％，維持中立評等、目標價自290元下修至275元。

亞系外資認為，研華在今年營收成長動能趨緩、但營益率可望改善下，目前股價已屬合理，維持中立評等、目標價255元不變。另一家美系外資基於憂心全球市況疲弱影響，維持遜於大盤評等，但基於看好業務轉型帶動的效益顯現，將目標價自180元調升至214元。

(時報資訊)