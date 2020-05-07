美國總統川普周三表示，他將在一或兩周內報告中國是否履行兩國在1月、新冠肺炎疫情擴散全世界之前，所簽署的第一階段貿易協議。

川普表示，他正密切關注中國是否履行其承諾，按首階段貿易協議擴大採購美國商品。由於新冠肺炎疫情使經濟受到重創，美國政府正在考慮就北京當局早期處理疫情的方式祭出制裁措施。

川普表示，中國正在採購許多美國農產品，但他質疑中方的採購是否達到貿易協議中，對美國農業與製造業產品、能源與服務的採購承諾。

他表示：「我將在一或兩周內報告，且不只是農業，還有其他許多產業。中方了解他們有個協議，希望他們會履行這個協議，我們拭目以待。他們或許會履行協議、也或許不會，我們會知道答案」。

根據美中敲定的第一階段貿易協議，中國同意兩年內對美國商品的採購額以2017年為基準提高2000億美元，分別為第一年擴大採購約770億美元，第二年增加採購1230億美元。

(時報資訊)