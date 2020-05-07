配合主管機關開放年滿7歲以上未成年人可線上申請開立數位存款帳戶，台新金(2887)旗下Richart數位銀行領先市場推出「未成年客戶線上開戶」服務，即日起7歲以上未滿20歲並領有國民身分證的未成年客戶，已可線上申辦Richart數位存款帳戶，立即體驗便利的數位金融服務。

台新銀行數位金融處資深副總經理包國儀表示，Richart數位銀行提供存款、基金、信用卡等整合式產品服務，結合便利的轉帳與繳費功能，只需透過手機就能進行金融服務，已是大多數民眾日常使用的主要帳戶。隨著使用人數的增加，常有不少Richart用戶希望幫子女線上申請Richart帳戶，讓子女練習管理零用錢及生活費用等。現在家長即可陪同子女下載Richart APP填寫申請資料，經家長(法定代理人)進行線上身分驗證後，即可完成開戶；即便是在外地求學的未成年子女，也能自行線上申請，再請家長協助完成驗證即可，申辦方式簡單便利，不受時間與空間限制。

包國儀表示，Richart APP操作簡單直覺，每筆消費明細都可以記帳，還有視覺化的消費圖表分析工具，不論是儲蓄年節紅包錢、管理生活費或零用金都十分便利，也可幫助理財初學者建立收支觀念、累積理財經驗。

(時報資訊)