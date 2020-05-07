韓股KOSPI指數在7日於盤初一度跌至1918.57點，盤中翻紅後維持小漲。

在陸上結算平台每一美元兌1226.6韓元，較前一交易日的1222.1下跌0.37%。在離岸交易中，美元對韓元為1226.8，較前一交易日上漲0.1%。

KOSPI指數今年以來已跌12.35%。

南韓流動性最高國債收益下降了1個基點來到0.949，基準十年期收益率來到1.48%。

(時報資訊)