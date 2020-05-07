高雄市長韓國瑜深陷罷免危機，前立法院長王金平大選期間與韓分道揚鑣，如今他對罷韓態度備受矚目；白派要角證實，韓、王4月中旬曾在不分區立委林文瑞雲林家中餐敘，氣氛良好，王認為罷韓是民進黨傾全黨之力的行動，他身為國民黨員不會置身事外，適當時機會有適當表態。

據了解，王金平與韓國瑜關係雖因總統大選產生嫌隙，但雙方仍保持一定程度互動，今年3月13日，韓國瑜更曾與3位副市長李四川、葉匡時、陳雄文一起到路竹王金平老家為王暖壽，不過，當天吃火鍋因賓客眾多，彼此只是行禮如儀。

後來，國民黨不分區立委林文瑞出面邀約，促成王金平與韓國瑜再度同桌餐敘，4月中旬這場晚宴設於林文瑞雲林家中，包括國民黨祕書長李乾龍、雲林縣議長沈宗隆也應邀出席，韓國瑜帶了2名幕僚參加，王金平當天則是先在高雄出席一場活動後，帶了1名隨扈北上雲林赴約。

據透露，餐會只開1桌，持續約1個多小時，席間閒話家常為主，但也直指罷韓議題，王金平當場表示，他是國民黨員，「在適當時機一定會出面說適當的話」；而這場餐敘後，王金平也多次對黨內同志及地方人士表態，會找適當時機出手相挺韓國瑜。

王金平子弟兵、高雄市農會理事長蕭漢俊證實在林文瑞牽線下，王、韓餐敘相談甚歡，蕭漢俊表示，王院長認為「罷韓」已不是針對人的問題，而是整個民進黨都動員了，站在忠貞的國民黨員立場，從政同志有難，王當然一定會幫忙，不希望好不容易翻轉的高雄，又回到民進黨執政。

蕭漢俊坦言，前一陣子的選舉，彼此心理上多少有點疙瘩，但王院長是寬宏大量的人，不會小鼻子小眼睛，縱使挺王的「本土藍」選後仍相當氣憤，甚至放話要支持罷韓，但人畢竟看情面，只要王院長多幫忙勸說，總是可以順利化解。

然而，蕭漢俊也強調，一切還是要看韓陣營的規畫，若韓真的向王金平提出需求，王在能力範圍內一定相助；不過，另有王金平幕僚分析，韓陣營近來提告、拆看板所等作法激起對立，若接下來一再高度激化，崇尚圓融和解的王院長即使想出手幫忙，效果也有限。

(中時 )