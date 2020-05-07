新冠肺炎疫情延燒，重創各產業，其中，勞動部針對微型創業者祭出的「微型創業鳳凰貸款」，其中多數創業者從事餐飲業，在此次疫情中受創尤深，為了協助微型創業者度過難關，勞動部祭出「微型創業鳳凰貸款」、「就業保險失業者創業貸款」貸款戶還款緩衝優惠措施，貸款人可以向承貸銀行提出暫緩繳付貸款本息1年及展延貸款還款期限1年，緩繳期間勞動部協助創業者補貼利息。

現行微型創業鳳凰貸款最高可核貸至200萬、現行利息為1.42％，據勞動力發展署統計，符合緩繳的現行已有2萬件舊貸戶。勞動部勞動力發展署勞動力發展創新中心主任游明鑫表示，目前已收到15件申請、13件通過緩繳、尚有2件申請中，他說，部分舊貸戶可能是因為貸款已接近尾聲，或評估沒有緩繳需求而未申請。

微型創業鳳凰貸款中以零售業、餐飲業較多，如小涵（化名）曾在104年申請勞動部勞動力發展署「微型創業鳳凰貸款」並獲貸70萬，讓她一圓餐廳創業夢，但此次疫情嚴峻，導致店內營收大幅滑落，又須支付店租等費用，一得知勞動部提供暫緩繳付本息的優惠措施，就決定向承貸銀行提出申請。

游明鑫也說，微型創業鳳凰貸款不會與經濟部艱困企業貸款利息補貼、勞工紓困貸款並不重覆，如果勞工有需求均可以申請。

游明鑫提及，除了緩繳外，為了協助更多勞工創業，原本限定要求要年滿20至65歲女性、年滿45至65歲中高齡民眾或20至65歲離島居民，3年內曾參與政府創業研習課程，並經創業諮詢輔導，所經營事業員工數未滿5人，且事業登記未超過5年，可申請微型創業鳳凰貸款；修正後擴大對象至年滿20歲之失業者，其事業在109年1月15日後依法設立登記。

(中時 )