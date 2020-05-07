行政院針對無保工作者加碼紓困新台幣1萬元，6日開始受理申請，各公所出現排隊人潮，民眾抱怨申請不便。台南市長黃偉哲7日上午表示，台南市6日就以切結書為主了，先收件再說，希望減少一些排隊人潮與民怨，但是查驗工作也是必須做，因為這1萬塊錢不是天上掉下來，都是納稅人繳的錢。

黃偉哲表示，6日下午3點，行政院公布只要帶身分證、印章，加上切結書，就可以很快的完成送件的動作，但民眾準備的資料愈齊備，查證的工夫的動作就愈簡略，當然就可以愈早領到錢；收件是收件，但是必要的查驗工作還是要做。

黃偉哲說，大家也不希望非常有錢的人去領那1萬塊吧，所以當有人開著賓士來申請，還是必須對他財務狀況做查證，這樣的資源才不會浪費，因為這1萬塊錢不是天上掉下來，是民脂民膏，是納稅人繳的錢，錢要花在刀口上，給最需要幫助的人。

黃偉哲表示，5日時已經要求第一線的區公所同仁要做好準備，也做好勤前教育，希望同仁能夠耐心跟民眾解釋，減少一些排隊民眾的不耐跟民怨。另外一方面是以切結書為主，先收件再說，再來查證他們的財務，這是沒有辦法的，也請大家諒解一下。

(中時 )