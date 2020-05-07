台中市議會7日市議會進行「台中捷運整體建設」專案報告！市議員楊正中指出，捷警隊卻於明年才正式成立，質疑今年試營運及通車期間，捷警該如何執行勤務以及後許衍生的管考問題；交通局及警察局應審慎因應，並要求試營運期間，捷警隊應正式進駐。

台中捷運興建已10年，歷經3任市長，民眾都很期盼「捷運綠線」能夠順利通車；交通局葉昭甫局長、捷運公司林志盈董事長答詢時皆表示，今年底捷運會通車。

楊正中表示，市民都很期待捷運綠線能順利通車，為此市府也有多次新聞篇幅提及捷運通車「只會提前，不會延後」；然而，捷運要順利通車，更需要許多單位共同配合，才能保障市民搭乘的安全。

為配合捷運通車，本次定期會警察局也提出「增設捷運警察隊」案，交市議會同意設置；據該公文內容顯示：「配合本市捷運通車期程，訂於110年1月6日成立」。

楊正中指出，交通局葉昭甫局長答詢時都表示今年底捷運會通車。但是，捷警隊卻於明年才正式成立，而捷運預計年底會試營運甚至是通車，期間因捷警隊尚未正式成立，能否進駐駐地都還是問題。

楊正中強調，捷警執行勤務、調度等相關的督導及管理工作的責任歸屬，也與捷警隊正式成立息息相關；他要求捷運綠線試營運期間，捷警隊就應正式進駐，讓市民朋友搭得開心、搭得安心。

(中時 )