公路總局特聘李瑞宗教授（左一）執筆出書《青澀的中橫》，書中訪問早期測工人員廖增金（右一）已高齡85歲。（公路總局提供／王文吉台中傳真）

公路總局特聘李瑞宗教授執筆出書《青澀的中橫》，預計7月7日發行。（王文吉攝）

中橫公路通車將滿一甲子，公路總局原計畫辦理系列紀念活動，因疫情改採科技展示，建置中橫數位博物館。另聘李瑞宗教授執筆《青澀的中橫》一書，訪問耆老回憶中橫60年點滴，20餘篇故事從「梨山產婆」迎接新生開始，隱喻中橫通車帶來希望，預計7月7日發行。

李瑞宗寫過《天命行腳》及《甜蜜的中橫》，即將發行的《青澀的中橫》述說老中青三代故事，有青春的健行活力、在地樂活的趣事，也有可歌可泣的工程悲曲，以及昔日風光地標，讓讀者感受60年來人事更迭、星月浮沉。

李瑞宗訪問當年離鄉背景前往偏遠山區數月未回家的台灣第一代工程師，如今這些人皆已逾80歲，憶之不易，而記之須及時。中橫的夢憶，在耆老口述、多方蒐集文獻、對照當時的情境與條件，再三確認、多次詢問，方才聽出原初的動機、人生的失意及命運的掙札。

公路總局第二區養護工程處谷關段長呂正安表示，中橫在921後也休養生息20年，走過青澀的歲月，它還會走的更遠，不管是倡議休養生息的人與堅持復建的人依舊爭論不休，終將換來更多的期待，公路總局一直都在，以此書獻給在這條路上生存及生活的人們。

中橫從民國45年7月7日動工，49年5月9日完工通車、歷經民國88年921地震、101年管制通行對象，107年開放市公車載運一般民眾通行，史料皆搜錄於網路線上，民眾得以一窺中橫60年來的美麗與愁容。

呂正安說明，中橫數位博物館由中橫歷史簡介導入，讓80年代以後出生的年輕人，從中了解早期的榮民前輩擔任開發主力，隨後投入的築路人包含本省人、原住民、客家人，且其間由於颱風、地震等天候影響，曾發生過不少意外。

呂正安指出，中橫築路當時沒有精密先進的工程設備，最主要的工具就是十字鎬與炸藥，榮民弟兄雙手冒險開挖、用血汗替後人鋪路，在懸崖斷壁間一斧一鑿與大自然搏命，開路4年間共有225人殉職，平均一公里犧牲1.18條生命。

數位典藏館中的照片集，有早期測量人員於荒野中量測地形、施工人員以扁擔挑石頭、艱苦架鐵橋、徒手刃絕壁等。對照當今倚重機械的年代，老照片無言訴說著前人的辛苦。而倒懸岩壁、祠橋車亭及牌樓風華等歷史景點，今昔對照，也許感嘆景色依舊而人事更迭。

(中時 )