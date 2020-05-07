母親節將至，彰化縣長王惠美挺花農也向醫護人員表達致意與感謝，7日上午代表彰化縣民致贈彰化基督教醫院與秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院等10家新冠肺炎採檢站的醫護媽媽8000朵康乃馨，感謝他們的付出。（吳敏菁攝）

母親節將至，彰化縣長王惠美挺花農也向醫護人員表達致意與感謝，7日上午代表彰化縣民致贈彰化基督教醫院與秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院等10家新冠肺炎採檢站的醫護媽媽8000朵康乃馨，感謝他們的付出。（吳敏菁攝）

新冠肺炎疫情台灣抗疫逾百日，自過年後醫護人員都沒休息，承受極大壓力，累計篩檢量2800人次，確診者已全出院，母親節將至，彰化縣長王惠美挺花農也向醫護人員表達致意與感謝，7日上午代表縣民致贈彰化基督教醫院與秀傳紀念醫院等10家新冠肺炎採檢站的醫護媽媽8000朵康乃馨，感謝他們的付出，守護縣民健康。

王惠美表示，彰化縣共有10家醫院設置採檢站，提供新冠肺炎篩檢服務，篩檢超乎想像辛苦，都要洗手再洗手、配戴護目鏡、N95口罩、穿隔離衣等程序，每次穿脫耗時20分鐘左右，已提供2800多人次的篩檢量，讓疫情得到控制，確保鄉親的健康。5月第2個禮拜是母親節，5月12日剛好也是國際護士節，代表縣民獻上康乃馨，「感謝有您們」。

秀傳醫療體系護理總監張麗銀說，站在第一線是醫療人員的任務與責任，往後也會持續努力，祝大家母親節快樂，5月12日是護士節，也祝福所有的護理師護士節快樂。

彰化基督教醫院院長陳穆寬說，院內所有的醫護人員從過年前開始就都沒有休息，承受很大壓力，上禮拜在院內的新冠肺炎病人都已經治癒出院，存活率百分之百，沒有任何併發症，感謝王縣長、葉局長及第一線的醫護人員的努力，守護縣民的健康，讓大家可以安心過這次的母親節，祝福大家母親節快樂、護士節快樂。

(中時 )