新冠肺炎疫情台灣抗疫逾百日，自過年後醫護人員都沒休息，承受極大壓力，累計篩檢量2800人次，確診者已全出院，母親節將至，彰化縣長王惠美挺花農也向醫護人員表達致意與感謝，7日上午代表縣民致贈彰化基督教醫院與秀傳紀念醫院等10家新冠肺炎採檢站的醫護媽媽8000朵康乃馨，感謝他們的付出，守護縣民健康。
王惠美表示，彰化縣共有10家醫院設置採檢站，提供新冠肺炎篩檢服務，篩檢超乎想像辛苦，都要洗手再洗手、配戴護目鏡、N95口罩、穿隔離衣等程序，每次穿脫耗時20分鐘左右，已提供2800多人次的篩檢量，讓疫情得到控制，確保鄉親的健康。5月第2個禮拜是母親節，5月12日剛好也是國際護士節，代表縣民獻上康乃馨，「感謝有您們」。
秀傳醫療體系護理總監張麗銀說，站在第一線是醫療人員的任務與責任，往後也會持續努力，祝大家母親節快樂，5月12日是護士節，也祝福所有的護理師護士節快樂。
彰化基督教醫院院長陳穆寬說，院內所有的醫護人員從過年前開始就都沒有休息，承受很大壓力，上禮拜在院內的新冠肺炎病人都已經治癒出院，存活率百分之百，沒有任何併發症，感謝王縣長、葉局長及第一線的醫護人員的努力，守護縣民的健康，讓大家可以安心過這次的母親節，祝福大家母親節快樂、護士節快樂。
(中時 )
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