「萬元紓困之亂」導致民怨鼎沸，雖然行政院長蘇貞昌上午行政院會認錯道歉，不過蘇揆之女、民進黨立委蘇巧慧今天一早在立院質詢時痛罵衛福部公文沒送政院。國民黨革實院長羅智強不禁在臉書下註解，大酸「老爸犯錯，子女要部屬背鍋」。

羅智強說，蘇家父女這樣當官，真是創了台灣政治的先例。因蘇巧慧說「衛福部4日告知院長蘇貞昌，蘇貞昌開完記者會。但衛福部公文早上根本還沒送件，直到當天深夜才把公文送出」，一刀重重砍向陳時中的衛福部，但這問題顯然是出在蘇貞昌身上吧！

羅智強說，在正式公文行出之前，先告知長官很正常，問題是蘇貞昌明明沒有批到公文，就大嘴巴宣布，搞得部屬疲於奔命，民眾怨聲載道，結果現在變成衛福部的錯？

羅智強也酸陳時中「有蘇貞昌這種長官算你倒楣，而且我可以跟你講，就算你沒有先告知蘇貞昌，一樣會有罪，罪名就是『連個招呼也不打，直接把公文送過來，這還有行政倫理嗎？』」

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(中時 )