日經225指數早收跌0.16%，為19587.42點。東證一部指數跌0.45%，為1424.83點。

東證的33類別有3分之2下跌，航空運輸類下跌6.1%為表現最差。Japan Airline下跌6.3%，ANA航空下跌6%。推估主要原因是美國投資人巴菲特賣掉手中所有的航空持股。

軟銀集團跌3.2%。Canon下降2.7%。

(時報資訊)