《日股》日股晨收跌0.16％ 航空股不振 12:332020/05/07 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日經225指數早收跌0.16%，為19587.42點。東證一部指數跌0.45%，為1424.83點。 東證的33類別有3分之2下跌，航空運輸類下跌6.1%為表現最差。Japan Airline下跌6.3%，ANA航空下跌6%。推估主要原因是美國投資人巴菲特賣掉手中所有的航空持股。 軟銀集團跌3.2%。Canon下降2.7%。 (時報資訊) #收跌 #指數 #下跌 #航空 #推估 也許您會感興趣 推薦閱讀 旅遊需求崩塌 美國航空業年底前可能大裁員 21:402020/05/03 財經 巴菲特認栽 出清航空股 04:102020/05/04 財經要聞 美航空業年底恐大裁員 04:102020/05/04 財經要聞 巴菲特出清航空股 「中國股神」踩雷喊4字 11:362020/05/05 財經 認錯！巴菲特砍光航空股 賠錢貨竟被他買走 16:222020/05/05 財經 投資人需求沒退燒 航空業發債創天量 19:262020/05/05 財經 航空業不振 奇異將大裁1.3萬人 23:472020/05/05 財經 投資人危機入市 搶買航空業債券 04:102020/05/06 全球財經 奇異航空將大裁1.3萬人 04:102020/05/06 全球財經 美國航空業 每月燒錢逾百億美元 04:102020/05/07 全球財經 財經熱門新聞 油價苦日子終結？哇…明年價格很嚇人 - 財經 勞工紓困貸款「找對銀行辦最快」 3張表格告訴你訣竅 - 財經 空頭死光…又有散戶畢業了！專家曝這天是關鍵 - 財經 小心！台股明天漲跌曝光 專家驚洩原因 - 財經 血淚！散戶遭軋空慘虧 專家曝警訊救人 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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