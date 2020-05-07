楊鎮浯縣長與高齡母親代表金寧鄉安美村許雪梨女士、家人合影。（李金生攝）

楊鎮浯縣長走訪高齡母親代表后盤村許陳能治女士。（李金生攝）

楊鎮浯縣長與高齡母親代表后盤村許陳能治女士、家人合影。（李金生攝）

金門地區90歲以上的高齡母親有729人，縣長楊鎮浯今（7）日偕金寧鄉長楊忠俊、金沙鎮長吳有家下鄉走訪，向走過烽火歲月，辛勤持家的阿嬤們說一聲：「母親節快樂!」

金門縣府統計，至今年3月底，全縣65歲以上老年人口數為1萬9366人，占總人口的13.8％，65歲以上女性人口數為1萬0055人，占65歲以上總人口的52％，90歲以上人口數為847人，占全縣總人口數的0.6％。其中，90歲以上女性人口數為729人，又占全縣90歲以上總人口數的74％，比例為全國排名第1。

楊鎮浯縣長上午在機要祕書許翼翔、觀光處城市行銷科長陳明伶等人陪同下，偕金寧鄉長楊忠俊、金沙鎮長吳有家下鄉，陸續訪視金寧鄉安美村許雪梨女士、后盤村許陳能治女士以及金沙鎮何斗里蔡翠雪女士、汶沙里楊載牧女士等高齡母親代表，致贈每人1盒主題紀念酒和1束鮮花，感謝她們長年辛勞，無私奉獻的母愛及美德，也祝福每位母親身體健康、佳節愉快。

(中時 )