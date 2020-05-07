大貨車貨物掉落事件頻傳！立法院交通委員會今日審議通過《道路交通管理處罰條例》第30條，汽車裝載貨物新增「脫落、掉落」等條件也要罰，上限從9000元罰鍰提高為1萬8000元。

國民黨立委洪孟楷指出，自己還是大學生時，曾在路上因前方貨車載貨掉落，導致他騎車「雷殘」，司機卻用200元打發他，故提案應提高對貨物脫落的處罰，上限從9000元提高為1萬3000元。

同為提案立委的陳素月說，光是國道散落物案件，1年就超過4萬件，嚴重影響國道行車安全，特別是在國道上車速較快，可能造成後方車輛無法閃避，若沒有妥善清理還會引發二次事故，提案將處罰上限提高為1萬8000元，不只針對國道，一般道路比照辦理。

立委趙正宇稱，每天從桃園開車到台北開會，一天少則二次，多則四次，有一次開車還遇到鐵塊掉落，看到想閃卻來不及，前後車輪輾過後，當下就破了，很危險。邱顯智、林俊憲等委員均支持提案。

該提案經立院交委會審議通過，確定將貨物滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭的罰則提高，從現行的3000至9000元不等，提高為3000元至1萬8000元不等，後續將送院會二、三讀。

(中時 )