台中捷運綠線通車在即，市民相當關心台中捷運公司通車後的營運規畫。市議員陳文政表示，中捷票價擬20元起，可能導致捷運通車後連年虧損；北捷、高捷通車以來票價都20元起，至今本業仍年損超過10億，等同運量越高賠越多。中捷票價如起20元跳，恐難逃連年虧損的命運。

台中市議會7日進行專案報告，市議員陳文政對台中捷運票價20元起提出質疑。他表示他山之事可以攻錯，特別整理了2018年台北、桃園、高雄捷運公司的財務報表，將「運輸收入」減去「營業成本＋營業費用」，探討捷運能否靠運輸本業達到損益兩平。

陳文政發現票價20元起的北高捷運，就算通車多年運量已經趨近穩定，光靠運輸本業北捷仍年損25億，高捷仍年損接近10億。而票價30元起跳的桃園捷運，卻在2018通車第2年後，光靠運輸收入已經能損益兩平；中捷20元起的票價等同北高捷運，他相當憂慮中捷通車後如失速列車一樣，發生連年虧損的慘況。

陳文政表示，桃捷開始盈利後就得意忘形，為了選舉考量又調成20元起，後續將開始虧損已經可以預期。他強調捷運票價「調降容易漲價難」，中捷票價水準竟然等同10年前的高捷、30年前的台北捷運，沒有考量這20年來物價與人力成本的上漲。中捷若不調整票價，本業慘賠已經是可以預期的事。

陳文政建議，不要害怕票價高沒人搭，前期可以結合「i-bike」「停車費」「市公車」甚至「高鐵」的轉乘優惠，還是能有效提升運量，達到運輸本業損益兩平的目標；並提醒交通局，須盡快調整與捷運路線重疊超過3站的公車路線，避免發生公車與捷運搶「短程旅客」的窘境。

(中時 )