顏嫌（中）全台偷騙透透，而且專挑高價農漁牧產品，日前在雲林落網。（警方提供／許素惠雲林傳真）

顏嫌全台偷騙透透，而且專挑高價農漁牧產品，3度栽在雲林縣警局虎尾分局偵查隊長李志文手裡。（許素惠攝）

45歲顏姓嫌犯騙、偷全台農漁牧產品，成為全國警方追緝的目標，巧的是，從2015年迄今，共被檢警3擒3押，捉到他的都是雲林縣警局虎尾分局偵查隊長李志文，日前他回到雲林老巢，在西螺及莿桐偷了蒜頭，被害人上PO臉書，李志文再度一眼認出，很快將他繩之以法。

一名慣竊全台偷遍遍，但3度被同一名刑警逮捕並移送羈押。(許素惠攝_

顏嫌2015年底假扮砂石業者向雲林區漁會直銷中心，大量採購近28斤烏魚子，要求店員開發票及包裝時，沒付錢趁機搬走價值5萬6000元的烏魚子，當時李志文是台西警分局偵查隊長，案發2天後就把顏嫌逮捕到案。

顏嫌服刑完畢，去年9、10月間故伎重施假買賣真竊盜，犯行遍及全台，竊取的都是高價農產品，包括烏魚子、乾魷魚、魚翅、香菇、蒜頭、龍蝦、香菇、鮑魚等，李志文再度從被害人的PO網影像中認出，趁顏嫌返回雲林之際二度逮捕，經清查共涉及47件竊案，依有再犯及逃亡之虞被收押。

隨著案件移審與收押期滿，顏嫌賊性不改，4月20、24日在西螺及莿桐又偷共約110斤、價值1萬3000元蒜頭，27日轉往虎尾鎮東屯里某牛肉加工廠，佯裝購物要求店開立收據之際，趁機偷走價值5500元的牛腱1箱，最後又遭李志文認出逮到，被以有逃亡及反覆竊盜之虞聲押獲准。

(中時 )