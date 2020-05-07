富邦證券表示，新冠肺炎對改變人們的生活方式，已經從單純的購物、餐飲，蔓延到工作、教育、運動與娛樂方式，在目前居家辦公、居家娛樂、以及線上教育盛行下，未來輕薄與商用筆電需求可望增加，連帶雲端服務商及伺服器也將受益，其中遊戲機產業更是後勢可期。

美國已躍升為新冠肺炎最嚴重的區域，無論是確診人數或死亡人數都排名第一。因此，美國全面實行的「居家令」促使美國民眾對於遠距工作、線上教育、線上電玩等需求大幅提升。

遠距工作將促使輕薄與商用筆電需求增加，而Apple在3月才剛推出新款iPad Pro與Macbook Air則是有望滿足學生對於線上教育的需求。由於美國戶外眾多的樂園、戲院、國家公園、圖書館等都已經關閉，所以民眾只能待在家花更多時間在線上影音與線上遊戲打發時間。

許多歐美公司要求員工居家工作，進而推升雲端服務需求。美國大學和學校關閉，鼓勵學生進行線上學習，同樣促使伺服器需要變多。

IDC預測今年伺服器出貨量為1,270萬台，年增4％，將是今年少數能夠正成長的產業。富邦證券表示，居家工作與線上學習都將促使商用伺服器以及雲端服務商的業務也會逐季提升。

隨著電信業者或雲端平台業者看到居家工作需求的激增，勢必會針對相關企業客戶推出更多的混合雲服務。只要居家工作的人數持續增加，數據資料在公有雲以及私有雲之間作快速傳輸的需求一定會更為頻繁。富邦證券表示，未來雲端平台業者或企業勢必會大幅增加網路交換器的資本支出。

在新冠疫情爆發下，美國的健身房、體育館、沙灘、游泳池、國家公園都已經統統關閉。當人們無法到運動場地活動，轉而開始在家運動，因此，室內運動健身器材、乒乓球桌、撞球桌紛紛熱賣。另外，近期主打具備運動遊戲的任天堂Switch遊戲機更是在疫情期間銷售火熱，其遊戲配備的健身環更是賣到缺貨。

任天堂已經將2020年度Switch全球銷售量從原本預估的1,800萬台，上修至1,950萬台。另外，微軟與Sony都已經宣布將在年底推各自新世代遊戲機Xbox Series X與PS5。

富邦證券表示，屆時若疫情威脅未完全解除，再加上年底新遊戲機效應下，遊戲機產業後勢可期，值得投資人持續追蹤後續發展。

(工商 )