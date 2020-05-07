擴大爭取中國大陸內需市場商機，金屬裝飾材料廠崇佑-KY(5543)已在日前與上海堯舜建築設計集團，簽訂戰略合作伙伴協議；未來，堯舜集團所設計、承攬的工程及開發建案，都可使用崇佑的產品；崇佑董事長張建智指出，堯舜每年設計工程的設計總工程金額超過人民幣400億元，如能爭取3-5%的金屬建材使用，將可為崇佑帶來龐大的營運商機。

堯舜企業（集團），成立於 1987 年，是經中國國家建設部批准設立的建築工程綜合甲級設計企業。總部設在上海。是一家集技術、投資、建設、管理為一體的跨行業、跨地區的集團化企業。主要從事規劃與建築設計、房地產投資開發、酒店投資管理。

崇佑指出，崇佑過去累積大連地鐵、北京地鐵、南京地鐵、北京新機場線、菲律賓輕軌、雅加達機場T3航站樓、北京大興機場等大型公共工程經驗，且可提供客戶一條龍解決專業技術，這次和堯舜建築設計集團結盟成為戰略合作伙伴，未來一定可為大陸相關工程業界，提供更高規格產品及技術的方案，同時也擴大公司自有品牌市場滲透率，創造集團營運成長能力的動能。

隨著中國大陸疫情趨緩，當地基建及民間建築工程復工，崇佑認為，在與堯舜成為戰略伙伴之後，也可共同將營運觸角伸向更多市場，並本著「強強聯手」的合作關係，互蒙共利，爭取更多的工程商機。 張建智指出，崇佑致力掌握產業關鍵技術，已成功取得多項專利技術，並透過強化產品及銷售管道之整合以佈局多元領域之銷售，目前除在中國大陸不斷擴充各地版圖。也把業務推到台灣、及東南亞新興市場，以多面向的經營策略，充實集團營運規模。 台灣市場部分，崇佑已在日前取得台北市萬華區青年公共住宅二期工程訂單，契約金額計7800餘萬元，預計2020年完工驗收。另外，在東南亞地區，崇佑近來已採取異業結盟合作模式，以及代理經銷策略，在印度、印尼、馬來西亞、越南及柬埔寨等地布局設點。

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