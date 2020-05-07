半導體材料通路商利機(3444)第一季稅後盈餘3050萬元，相較於去年同期大幅成長74%，每股稅後純益0.78元，為近九季來單季新高。

利機第一季營收為2.15億元，較去年第四季2.07億成長4%，較去年同期1.85億成長17%，今年第一季營收創近6個季度的新記錄，儘管新冠肺炎衝擊全球經濟，利機今年首季營收與獲利雙成長，表現亮眼。

從毛利率來看，利機第一季毛利率維持在高點31%，為連續第四個季度毛利率超過31%；單季營業毛利6701萬元，較去年同期營業毛利5183萬元成長29%。

利機表示，第一季雖遇新冠疫情危機，但客戶為求材料供貨穩定，提前備貨因應，訂單不減反增，主要產品相較去年同期及去年第四季成長，封測相關年增27%、季增7%，驅動IC相關年增20%、季增9%，以佣金模式交易的記憶體相關產品，則受惠5G通訊與高效能運算晶片需求增溫，年增12%，鞏固整體毛利率維持高點。

利機今年4月單月合併營收7783萬元，月減少3%，相較去年同期合併營收5923萬元大幅成長31%；累計前4月營收為2.93億元，較去年同期累計2.44億元成長20%。

展望第2季，疫情催生宅經濟需求，相關的遊戲、筆電、遠距工作等需求快速發酵，帶來強勁相關零組件及材料需求，且長線趨勢看好，利機表示，目前在手訂單雖能見度只到第二季，如穩定出貨，今年逐季成長的趨勢仍然可期。

利機董事會已通過108年財報，每股稅後純益2.68元，創近11年來獲利新高。會中決議配發每股1.8元現金股利。

(時報資訊)