「藝文紓困1.0」共7874件申請案，截至5月6日，文化部已審定7182件，審定補助金額近10.7億元，目前撥款案件數超過20％。文化部常務次長李連權於立法院教育文化委員會報告「國家文化記憶庫」專案，接受質詢時表示，「1.0」只有11億預算，「1.0」若不夠的部分，將先動支「2.0」預算支應。

國民黨立委萬美玲質詢時表示，「1.0」藝文事業平均每件補助申請金額為166萬，但到5月1日時，實際發放的金額，每件平均僅有31萬，自然人則平均申請金額為5萬，但實際通過金額平均為2萬，「以事業申請的金額跟實際獲得的補助金額而言，落差達5倍之多。是否因為經費不足？」

相較於「藝文紓困2.0」較為標準化的補助方案，「1.0」補助的發放情形也引起議論。國民黨立法委員林奕華7日於立法院質詢時表示，很多人並不了解為何核定數字是這樣，「接到最離譜的案子是，申請了380萬，卻只得到5萬的補助。公文也沒有寫明原因，打電話去又因為承辦人太忙找不到人，問不到答案，最後才知道是因為寫的內容主要並非『1.0』補助範圍。」

李連權表示，目前文化部約有3、400位同仁處理紓困申請案，「1.0」尚未處理完的一成申請，屬於疑難雜症，需專案處理，「除了外國公司、外國公司在台分公司因不是在台登記無法申請之外，其餘還是會儘量核准。」至於已開放申請的「藝文紓困2.0」補助，李連權表示，目前採隨時審查、隨時核定、隨時撥款。

萬美玲也質疑，文化部長鄭麗君為何未出席教育文化委員會，是否因為不準備留任，因此不出席備詢？李連權表示，無法評論部長去向，但部長近日在部內從早到晚都在處理紓困，今日正好在部內協調紓困事項，因此未出席委員會。

(中時 )