嘉義縣衛生局日前會同刑事局中部打擊犯罪中心等檢警單位，在太保市一家紙箱工廠查獲不法囤積仿原廠醫用口罩9萬片。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣衛生局日前會同刑事局中部打擊犯罪中心等檢警單位，在太保市一家紙箱工廠查獲不法囤積仿原廠醫用口罩9萬片和額溫槍等防疫物資。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣衛生局日前會同刑事局中部打擊犯罪中心等檢警單位，在太保市一家紙箱工廠查獲不法囤積仿原廠醫用口罩9萬片，以及未申請許可證的額溫槍155支、防護衣600件等防疫物資，初步查出口罩疑似是不良品，事後衛生局已將查扣的口罩等樣品送衛生福利部檢驗。

專案人員指出，紙箱工廠黃姓老闆年初向彰化地區合法醫療器材公司，以每片1.2元收購口罩不良品40餘萬片，裝入仿冒合法公司口罩外包盒，以每片5元外銷大陸或內銷台灣市場，另外又跟其他口罩工廠以每片2.5元至3元購入，自行加工後再以每片8元販售，牟利200多萬元，日前已被刑事局查獲，並將黃男函送嘉義地檢署偵辦。

衛生局代理局長趙紋華指出，不肖業者見防疫物資需求大增便覺有機可乘，囤積哄抬醫用物資謀取暴利，販售不法醫療器材罔顧民眾健康，一經查獲就可依違反藥事法規定最高可處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣1000萬元以下罰金，而此次查獲的產品即為未經核准擅自製造及輸入之醫療器材，將以藥事法第84條裁處。

(中時 )