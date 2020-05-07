嘉義縣衛生局日前會同刑事局中部打擊犯罪中心等檢警單位，在太保市一家紙箱工廠查獲不法囤積仿原廠醫用口罩9萬片，以及未申請許可證的額溫槍155支、防護衣600件等防疫物資，初步查出口罩疑似是不良品，事後衛生局已將查扣的口罩等樣品送衛生福利部檢驗。
專案人員指出，紙箱工廠黃姓老闆年初向彰化地區合法醫療器材公司，以每片1.2元收購口罩不良品40餘萬片，裝入仿冒合法公司口罩外包盒，以每片5元外銷大陸或內銷台灣市場，另外又跟其他口罩工廠以每片2.5元至3元購入，自行加工後再以每片8元販售，牟利200多萬元，日前已被刑事局查獲，並將黃男函送嘉義地檢署偵辦。
衛生局代理局長趙紋華指出，不肖業者見防疫物資需求大增便覺有機可乘，囤積哄抬醫用物資謀取暴利，販售不法醫療器材罔顧民眾健康，一經查獲就可依違反藥事法規定最高可處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣1000萬元以下罰金，而此次查獲的產品即為未經核准擅自製造及輸入之醫療器材，將以藥事法第84條裁處。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。