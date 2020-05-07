川普政府髮夾彎又來了！先前川普矢口聲稱病毒起源於陸武漢病毒實驗室，且已看過大量證據，但4日接受媒體專訪時改口他強調的是「病毒源自武漢而非特定指實驗室」；而美國務卿蓬佩奧6日也一改先前稱美方擁有大量證據的說詞，改稱「美國政府無法確定」；對此，陸官媒《環球時報》總編胡錫進表示，川普政府突然改口，可見栽贓武漢實驗室的宣傳手段遭到挫折，顯然撐不住了。

近期川普政府內部指控病毒起源於武漢病毒實驗室，僅有川普以及蓬佩奧最為大聲，但除此之外，從公衛領域到情報圈，皆表明目前未有確切證據證實病毒源自武漢實驗室，甚至連由美英加紐澳等國組成的「五眼聯盟」也做出同樣結論。胡錫進表示，上述專業人士都共同認為病毒來自大自然，「川普團隊顯然撐不住了，被迫後退」。

胡錫進指出，最近法國發現去年12月就出現新冠病毒確診病例，加上美國紐澤西一名市長自爆去年11月得的流感就是新冠肺炎，可見美歐去年冬天流感裡隱藏了一部分新冠肺炎病例，這些地方的疫情傳播早於武漢，對當地可能成為疫情起源的程度，已經一點也不小於先前武漢作為疫情暴發地同時也是病毒來源地的可能性。

胡錫進認為，武漢最早爆發疫情可能是錯覺，畢竟大陸流感並沒有歐美厲害，導致新冠疫情容易突顯；而美國去年冬天流感特別嚴重，加上沒有經過SARS大規模衝擊，醫生們的警惕性較低，新冠肺炎早期的死亡率也往往很低，因此它在歐美比在大陸更容易形成早期的隱蔽性。

胡錫進最後表示，隨著更多更早的新冠病毒確診病例出現在美歐，川普政府藉由疫情起源於大陸，藉此向陸方追究愈來愈困難，「他們的猖狂將被削掉很大一部分，接下來川普政府還會有更多尷尬好戲看」。

(中時電子報)