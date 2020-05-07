林各聲釣到巨無霸石斑，比人還高。（林各聲提供／吳敏菁彰化傳真）

林各聲去年也釣到巨無霸。（林各聲提供／吳敏菁彰化傳真）

哇！超大尾！彰化市金馬路一家餐飲火鍋店老闆林各聲，因為近來生意受到疫情衝擊，整天等不到客人上門，乾脆關了門，到基降外海搭船釣魚去，每想到竟釣到巨不霸深海石斑魚，重130台斤、長度約170公分，上岸趕緊合影，「魚都比我還高、也比我重！」開心之餘，要把上天給他的好運向客人們分享。

林各聲說近來火鍋店業績也大減5到6成，每個月慘賠20多萬元，平常就喜歡釣魚，乾脆給自己放一個假，出海釣魚去了，以前也曾釣超過200斤石斑，但已經是很久以前的事了，這次在心情卻慘膽的時候，這次釣上130台斤大石斑，開心地相信，「上天要給我打氣！」

這條深海大石斑市價喊到6萬元，碼馬上就有人喊買，但想和要跟有緣人分享，週日就是母親節，疫情已經趨緩，店裡客人逐漸回溫，為了慶祝母親節，只要消費者帶著媽媽到南都溫體牛熱炒火鍋店消費，就送上一盤他釣到的深海大石斑魚肉，每盤300公克、市價約500元。

(中時 )