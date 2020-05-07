侯友宜臨時視察三重申辦紓困 籲中央審核系統要快速、穩定（戴上容攝）

中央急難紓困補助1萬元，三重區公所動用公所旁過圳公園活動中心，發送號碼牌截至上午11時許，已有600多人領號在外排隊，有民眾抱怨「早知道不要投給蔡英文」。新北市長侯友宜11時許前往三重視察申辦狀況，呼籲中央審核系統要穩定、快速，以利盡快發送紓困金給民眾。

侯友宜7日11時抵達三重區過圳公園，視察民眾辦理紓困情形、關心第一線公所人員。侯友宜表示，昨天有1300多個人申請，有365個人資料審查比較沒有問題，公所今天分三個區域讓民眾填寫、諮詢，上午收件速度增快很多，今早審核已經完成了就將近300個左右。

侯友宜說，中央說三天收件、五天發放，盼中央審核系統能穩定運作，才可以順利發放紓困補助，感謝三重區公所辛苦的同仁，也拜託中央可以趕快發下津貼，讓民眾紓困。侯友宜另提，今天下午副秘書長劉和然將前往新莊棒球場視察防疫情形，市府會和中職一同做好開幕準備，把防疫做到位。

(中時 )