消費、企業活動近停擺 菲律賓第一季經濟意外衰退 13:032020/05/07 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 菲律賓第一季（1到3月）經濟意外衰退，因新冠肺炎疫情導致國內消費與企業活動接近停擺。 菲國統計局周四公布，首季國內生產毛額（GDP）較去年同期下滑0.2％，這是1998年第四季以來首見衰退，此結果也遠遜於市場預期。路透調查分析師看法，原估上季會擴張3.1％。 去年第四季的經濟成長率由6.4％上修至6.7％。 為了遏止新冠肺炎感染人數上升，占該國經濟的逾三分之二的呂宋島自3月17日起實施封城令到4月底，使該季整體經濟更加蕭條。 (工商 ) #活動 #停擺 #菲律賓 #衰退 #第一季 也許您會感興趣 推薦閱讀 《業績-鋼鐵》新光鋼Q1稅前每股虧0.38元 10:002020/05/04 財經 5G需求升矽格Q1小賺 每股稅後盈餘0.80元 10:412020/05/04 財經 疫情控制得宜 蘇揆：第一季GDP全球最好 11:112020/05/04 政治 禾伸堂第一季EPS達1.94元 年增12％ 16:012020/05/04 財經 國巨上季每股賺5.51元 優於預期 16:012020/05/04 財經 立委建議：未來應採用快篩讓民眾願意放心恢復經濟活動 17:372020/05/04 生活 《業績-半導體》家登第一季EPS0.15元 看第二季營運平穩 08:022020/05/05 財經 家登第一季賺0.15元 差強人意 09:142020/05/05 財經 生意冷祭「色誘」！比基尼辣妹幫加油 男客暴動全衝來 15:072020/05/05 社會 壽險網路投保 首季大衰退 04:102020/05/06 金融．稅務 財經熱門新聞 勞工紓困貸款「找對銀行辦最快」 3張表格告訴你訣竅 - 財經 油價苦日子終結？哇…明年價格很嚇人 - 即時 血淚！散戶遭軋空慘虧 專家曝警訊救人 - 財經 決戰死敵 台積電5奈米遭搶單？真相竟是… - 財經 小心！台股明天漲跌曝光 專家驚洩原因 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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