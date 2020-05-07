菲律賓第一季（1到3月）經濟意外衰退，因新冠肺炎疫情導致國內消費與企業活動接近停擺。

菲國統計局周四公布，首季國內生產毛額（GDP）較去年同期下滑0.2％，這是1998年第四季以來首見衰退，此結果也遠遜於市場預期。路透調查分析師看法，原估上季會擴張3.1％。

去年第四季的經濟成長率由6.4％上修至6.7％。

為了遏止新冠肺炎感染人數上升，占該國經濟的逾三分之二的呂宋島自3月17日起實施封城令到4月底，使該季整體經濟更加蕭條。

(工商 )