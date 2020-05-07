證交所表示，943家（本國867家及第一上市76家）上市公司中，除金控公司外共計929家，應於5月15日（下周五）公告第1季財報，至於14家金控公告日原為5月30日，因適逢周六假日，因而順延至6月1日（周一）。

證交所強調，為避免屆時網路流量壅塞，請上市公司掌握時效，及早辦理財務報告之公告申報事宜。

(工商 )

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