證交所：上市公司應於5/15公告Q1財報 13:082020/05/07 工商 呂淑美 、 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所表示，943家（本國867家及第一上市76家）上市公司中，除金控公司外共計929家，應於5月15日（下周五）公告第1季財報，至於14家金控公告日原為5月30日，因適逢周六假日，因而順延至6月1日（周一）。 證交所強調，為避免屆時網路流量壅塞，請上市公司掌握時效，及早辦理財務報告之公告申報事宜。 (工商 ) #證交所 #上市公司 #本國 #家及 #第一上市 也許您會感興趣 推薦閱讀 廣豐嘉威6月改列其他類股 04:102020/05/04 產業特刊 《證交所》廣豐、嘉威 調整產業類別 08:012020/05/04 財經 《航運股》台灣高鐵第三度獲得公司治理評鑑排名前5％ 08:012020/05/04 財經 《證交所》三竹公開申購價 每股45元 11:592020/05/04 財經 《證交所》外資上周買超集中市場518億元 今年單周最高 12:162020/05/04 財經 瑞幸風波 陸上市公司追保董責險 04:102020/05/05 全球財經 《證交所》聖馬丁TDR 6月15日下市 15:592020/05/05 財經 東元連續6年 獲證交所公司治理評鑑前5％ 17:162020/05/05 財經 《證交所》永固公開申購價58.5元 16:142020/05/06 財經 陸收益創高 上市公司歡喜收割 04:102020/05/07 焦點新聞 財經熱門新聞 空頭死光…又有散戶畢業了！專家曝這天是關鍵 - 即時 小心！台股明天漲跌曝光 專家驚洩原因 - 財經 勞工紓困貸款「找對銀行辦最快」 3張表格告訴你訣竅 - 財經 油價苦日子終結？哇…明年價格很嚇人 - 財經 血淚！散戶遭軋空慘虧 專家曝警訊救人 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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