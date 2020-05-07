北市新工處7日赴議會工務委員會爭取大巨蛋串接國父紀念館地下通廊出入口工程3.7億預算，議員許淑華不滿市府與遠雄未妥善處理反光、交通衝擊，甚至大巨蛋都還沒取得建照，竟在會議紀錄稱已討論完不再開會，唬攏民眾相當惡劣，最後委員會暫擱工程費。

1996年台北捷運板南線施工時，北市捷運局在忠孝東路4段下方預留寬80公尺、長40公尺空間，2013年市府編列3億7391萬9570元打算施作地下通廊出入口，至去年已編列3億1754萬9472元，不過，議會做附帶意見指預算須等大巨蛋完成都市設計審議及環評並取得建照後，才可以動支。

北市工務局長林志峯率新工處長黃立遠向議會爭取工程預算，許淑華質疑，外界對都審、環評有很多躂伐，環差委員對新造成環境影響的光害問題沒有處理，且大巨蛋還未取得建照，為何急著要動支？

許淑華表示，光復國小、周邊居民對大巨蛋光害處理不認同，環差既沒提出解決方案，塗料未定案、工程期程沒有具體時間表，周邊里長關心的交通衝擊也沒答案。

議員徐巧芯指出，雖然只是地下通廊出入口，但若動工就代表大巨蛋都沒問題了，他要求市府對大巨蛋光害要有基本處理的態度和結果，否則施作通廊會令人起疑。

對此，林志峯說明，工程顧問公司要處理前期很多專業事項，動支預算後才有辦法展開。

台北文化體育園區籌備處副執行長陳世浩回應，球體表面塗漆在上月已討論，待光復國小同意，若同意將優先在面對學校側塗漆，在不受天候影響情況下，半年可完成。另已要求遠雄退縮基地增設車道，營運後對不可預期問題另做因應。

許淑華痛批，上月市府討論塗料，會議紀錄不但沒討論使用哪一種，也未說明時程，甚至稱議題已討論完不再開會，呼攏民眾相當惡劣。

委員會要求市府針對光害提出具體解決方案，並與學校、居民溝通後再送審，最後決議暫擱。

(中時 )