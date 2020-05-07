高雄市長韓國瑜期勉未來能夠培育更多足球界的明日之星。（林雅惠攝）

高雄市楠梓文中足球場統包工程7日舉行奠基動土典禮，由高雄市長韓國瑜主持，該工程計畫約新臺幣3.5億，預計將於2021年6月完工，球場建置11人制FIFA PRO認證人工草皮及天然草皮足球場各1座，並可容納1200座位觀眾席之主建築物一棟，另可增闢3000席之臨時觀眾席，為高雄市首座足球訓練中心。

楠梓文中足球場基地位於高雄市楠梓區高雄大學路及援中路路口，原為文中一學校用地，後續配合足球場規劃於2020年變更為體育用地，完工後將配合高雄國家體育場，提供國際賽練習場地、舉辦足球企業聯賽及國內各級足球賽事外，平日可提供鄰近學校體育教學、訓練及推廣全民足球運動，未來足球運動風氣逐漸成型後，再以該足球運動中心逐漸向外擴大訓練規模。

高雄市長韓國瑜、運動發展局局長許文宗、立委員劉世芳委員及多名高雄市議員等人出席奠基動土開工典禮，韓國瑜致詞特別感謝各級長官及多位民代的關心與支持，表示市府對足球運動發展非常重視，期勉未來正式完工啟用後，能為高雄在地及台灣培育更多未來足球界的明日之星。

運動發展局許文宗局長表示，高市足球運動風氣盛行，除有中正高工、鳳西國中、中山工商及路竹高中等傳統足球名校外，於楠梓區更有右昌國中、右昌國小及後勁國小亦為全國性賽事冠軍之常客，球場興建對於在地選手的培養將有更大的助益和發展。

文中足球場外觀整體設計以沉穩灰色系與周圍環境結合，由足球黑色的五角形和白色的六角形意象組成，運用虛體與實體的對應呼應主場館造型，其簡約造型融入既有高雄大學路綠色隧道與森林意象，並於室內外均採用多元、生態、節能減碳及健康的手法，預計取得銅級綠建築標章及智慧建築標章。

球場外圍規劃多處友善鄰里空間，除有原生花木賞花步道，供里民散步遊憩外，更設有可供民眾及球迷於場外看球之小土坡，完工後除了原本的足球訓練、競賽功能之外，也將提供周圍居民更優質的休憩場所。

(中時 )