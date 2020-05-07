新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，企業紓困刻不容緩，針對受到疫情影響的產業、事業用戶，台水公司7日表示，公司祭出水費紓困措施，適用期間回溯自今年3月1日至9月30日止，廠商營業額衰退達15％的用戶，水費減免一成；廠商營業額衰退超過50％的用戶，水費減免三成，紓困措施，將從優、從速及從簡辦理。

台水說，公司主動由財政部提供營業稅申報資料中比對篩選符合資格用戶，自動減免，每月開單用戶最快5月分帳單，就會減免，如來不及於當月帳單減免的用戶，則併次期帳單一併減免。

台水第四區處長蕭淑貞認為，新冠肺炎疫情延燒，影響層面擴及各個行業，為減輕業者因疫情衝擊造成影響，並協助業者度過難關，台水針對營收受衝擊的用戶，依營業額衰退情形，分別給予用水費減免10％（每月上限七千元）及30％（每月上限2萬元）的優惠，適用時間回溯自今年3月1日至9月30日止。

此次水費減免措施用戶免申請，由台水主動比對國稅局提供的營業額資料，並依適用級距給予水費減免。

至於小規模商業像是攤販、家庭手工業、民宿業或每月營業額未達營業稅起徵點的無稅籍業者，則由各中央目的事業主管機關造冊送台水辦理，台水將依該機關認定的適用級距及生效月分，主動予以水費減免。

目前用戶可在台水公司官網「企業紓困」專區，輸入水號或統一編號，查詢是否符合水費紓困減免資格。

蕭淑貞指出，對於受疫情衝擊，適用水費減免用戶，台水公司亦將主動延長水費緩繳期限，由原來的2個月延長至4個月，用戶不須另外申請，緩繳期間也不收延遲滯納費用。

水電費是營業用戶不可避免的經營成本，台水全力挺企業度難關，四區處除了在台中市總工會及台中直轄市職業總工會與業者座談宣導，讓更多的受衝擊業者清楚了解水費減免及緩繳措施，用戶也可利用台水1910客服專線或洽 該處各服務（營運）所查詢。

(工商 )