春風攜手子弟兵臭屁嬰仔推出新單曲〈弱山雞〉。 (混血兒娛樂提供)

平民天團玖壹壹的春風為臭屁嬰仔7日推出新單曲〈弱山雞〉跨刀獻聲！這是雙方繼〈嗆到抓不住〉後第二度合作的單曲，新歌幽默詼諧，當初臭屁嬰仔創作時，在一趟北上的車程與春風討論，春風對他們說：「你們需要一個真正去過洛杉磯的人加入！」春風直呼很想再去，當時第一次看NBA現場、還坐在第一排，整場球賽都令人非常興奮，享用著美味漢堡和薯條非常爽！這次聽到音樂立刻靈感爆發火速寫完歌詞促成合作！

〈弱山雞〉意指正在追求成功和夢想，個性不服輸來自鄉下的三個年輕人，古代社會出人頭地的方法是進京參加科舉獲得官職，對喜愛嘻哈文化的臭屁嬰仔而言，必須前進「洛杉磯」接受嘻哈文化的洗禮，成為一個正港的嘻哈人士。

臭屁嬰仔在〈弱山雞〉MV飾演養雞場的打工仔，代表的正是追求夢想的年輕人，春風則是養雞場的老闆，更是一位曾去過洛杉磯的成功人士，是3人嚮往及追求的典範，拍攝手法及畫面效仿台灣早期電影風格，劇情幽默詼諧，描述臭屁嬰仔為了完成前進洛杉磯的夢想，而努力在養雞場打工存錢，但老闆卻將他們辛苦存下的錢搶走，面對老闆的壓榨，身為養雞場打工仔的臭屁嬰仔，在發現老闆有一隻會下金蛋的雞時進而搞笑反擊。拍攝當天立勝成為最大苦主，無奈說：「當天的雞很難控制，我分配到抓雞的要務，最慘的災難就是被雞屎拉了一整身在衣服上 。」

〈嗆到抓不住〉創造屬於臭屁嬰仔的音樂經典，還被春風噹說「歌曲點閱率還蠻不錯怎麼人氣那麼低」，這次是否有信心能超越？歐吉虎自信說：「絕對有信心！音樂很屌、MV也是屌炸天，我們這次比較走心，替想幫出國努力的人出聲，而且還有老闆春風助陣行的。」立勝則表示「不會特別去想會不會超越 ，心底一定很想超越有點矛盾 ，更重要的是我們是否都投入了100%的心力，這點在我心裡比成績還重要 」；屁辰則喊話「我們必須更認真更努力，老闆都這麼挺我們，不能讓他們失望，當然也希望我們的粉絲能多多支持」。

春風攜手子弟兵臭屁嬰仔推出新單曲〈弱山雞〉。 (混血兒娛樂提供)

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