李先生兩手都遭隱翅蟲毒液灼傷，傷口看了令人怵目驚心。（吳建輝攝）

李先生說，可能因為他用手在手臂上來回塗抹，像塗果醬一樣，所以才會造成如此大面積的傷口。（吳建輝攝）

彰化縣二林鎮一名36歲李姓青農，上周兩手臂皮膚突然灼痛，甚至開始起水泡還潰爛，就醫後才發現是隱翅蟲作怪，李先生說他原本只覺得紅腫癢，還不以為意，沒想到2天後再開始起水泡，還潰爛，嚇到他趕緊就醫。

李先生說，他也不知何時被咬，在農園工作時，時常會有蚊蟲或草葉所造成的搔癢感，會不自覺的就去撥動，隱翅蟲身上的體液可能在他撥動時，就這樣留在身上，他在用手在手臂上來回塗抹，像塗果醬一樣，所以才會造成如此大面積的傷口。

他無奈的說，務農10年來，第一次遭隱翅蟲灼傷，他猜測可能是因為他的農園，是不噴灑農藥的有機農園，因為沒有化學農藥殘留，讓隱翅蟲相當喜歡這個環境，因此才讓他們願意遷移到這裡，某種程度也算是對農園的肯定啦。

隱翅蟲皮膚炎的流行與蟲體的棲息有關，以往隱翅蟲多半棲息在草叢或樹林中，但近年因都市綠化，讓市區的病例也不在少數，除了在農田工作的農民，夏天夜晚在公園散步的民眾也都是高危險群。

隱翅蟲通常出沒在夏季，且有相當強的趨光性，所以一般家中燈火通明，也可能招來隱翅蟲入侵，而民眾通常只要身體癢就會出手去抓，因此建議民眾先看清楚再抓，若發現隱翅蟲也不要害怕，用嘴輕輕將他吹掉即可。

(中時 )