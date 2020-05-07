政府擴大紓困補助，規則卻一改再改，引發民怨，也造成第一線辦理人員困擾，甚至慘變出氣筒，不過政府陸續推出各種紓困方案，有人卻「3萬領不到、10萬貸不到、1萬拿不到」，抱怨連連。對此，網友認為應該比照過去馬英九發放消費券，直接普發，人人有獎。

2008年全球發生金融海嘯，2009年馬政府發給全國人民消費專用券，每人3600元。對比此次疫情紓困，全國上下人仰馬翻，PTT網友alinalovers直言，「馬英九當初普發現金果然是對的」，若要排富，不管怎麼處理都會引怨。

另外，政府提出發放酷碰券，網友DDRMIX指出，目前使用方式是，預計每人消費1000元前提下，可享500元折扣，或在特定商家能多享10%~20%好康，針對弱勢民眾，擬直接給予1500元消費額度。

以消費1500元為例，以前版本是政府幫全付1500元，現在是自己付1000元、政府幫付500元，雖然以前的版本是政府會花比較多錢，但民眾9成9會做消費，現在政府花的錢少，但民眾消費意願會降低。

其他人表示，「這點馬真的對了」、「發消費券就是最簡單粗暴的方式」、「反正後面一定一堆人在網上賣券」、「就算是5折我還是得先掏出現金一半，而且商家通常都會用先提高售價再打折，等於是你還是用原價買」。

（圖／摘自PTT）

(中時電子報)